Des chefs des organes président la conférence sur la coordination dans la mise en œuvre du travail d’information. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Une conférence sur la coordination dans la mise en œuvre du travail d’information pour l’étranger entre le ministère des Affaires étrangères, la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti, la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale et l'Union des organisations d'amitié du Vietnam a eu lieu mardi le 12 juillet à Hanoï.

L'événement a été coprésidé par le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son, le chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti Le Hoai Trung, le chef de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale Vu Hai Ha et la présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam Nguyen Phuong Nga.

Les délégués ont évalué la situation mondiale et régionale ainsi que les résultats des relations extérieures du Parti, de la diplomatie d'Etat et de la diplomatie populaire ces derniers temps.

Ils ont affirmé que la coordination entre les quatre agences était de plus en plus étroite et efficace, notamment dans la recherche, la consultation et la mise en œuvre des activités extérieures, contribuant à optimiser les atouts du travail d'information pour l'étranger et la force générale de la diplomatie vietnamienne.

Ils ont discuté de nombreuses mesures susceptibles de renforcer la coordination entre les quatre agences, identifié les orientations et les principales tâches de 2022 et des années suivantes.

Les responsables de quatre agences ont convenu de continuer à promouvoir la glorieuse tradition de la diplomatie révolutionnaire vietnamienne, qui est une bonne combinaison des relations extérieures du Parti, de la diplomatie d'État et de la diplomatie populaire.

Ces agences maintiennent le mécanisme de coordination, en renforçant le partage d'informations, en coopérant dans la recherche et les prévisions sur la situation internationale afin de conseiller le Parti et l’Etat, en organisant des activités, programmes et projets sur le travail d'information pour l'étranger, et en édifiant une diplomatie vietnamienne intégrale et moderne. -VNA