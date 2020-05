Remise de cadeaux aux handicapés dans l'arrondissement de Hoan Kiem, à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Vietnam a organisé mardi matin à Hanoï la publication en ligne des résultats de l'évaluation rapide des impacts socio-économiques de la pandémie de COVID-19 sur les personnes handicapées.

Cette évaluation a été réalisée dans le cadre du projet concernant l'indice de performance de la gouvernance et de l'administration publique au niveau provincial au Vietnam (PAPI) et le projet d'action contre les mines Corée - Vietnam (Korea - Vietnam Mine Action Project - KV-MAP), avec le soutien du ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, de l'ambassade d'Irlande au Vietnam, de l'Agence coréenne de coopération internationale ( KOICA), et du ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales.

Cette enquête a vu la participation de près d'un millier de personnes handicapées dans tout le pays. Le programme visait à collecter des informations sur les difficultés et défis auxquels sont confrontées les handicapés aujourd'hui, leurs aspirations et leurs recommandations dans la prévention et le contrôle du COVID-19, ainsi que leur rétablissement après l'épidémie.

Mme Caitlin Wiesen, représentante résidente du PNUD au Vietnam, a déclaré que le PNUD au Vietnam a mis en œuvre des activités de parage de connaissances et compétences pour que les handicapés puissent mieux faire face à l'épidémie.

Elle a affirmé que les personnes handicapées peuvent apporter des contributions importantes, essentielles et précieuses au programme d'adaptation, de réadaptation et de vivre en toute sécurité avec le COVID-19 au Vietnam.

Elle a également souligné leurs droits et a affirmé continuer à accompagner les handicapés vietnamiens dans un proche avenir.

Sur la base des conclusions de l'évaluation rapide, le PNUD Vietnam a formulé un certain nombre de recommandations telles que l'aide d'urgence répondant aux besoins des handicapés en matière de soins de santé; la fourniture de nourriture; l’aide financière en réduisant les loyers et les factures des services publics... En outre, le PNUD Vietnam propose d'assurer le soutien du gouvernement aux personnes handicapées en élargissant les bénéficiaires, en simplifiant les procédures de réception de l'aide... Dans le même temps, le PNUD Vietnam met l'accent sur l'assurance de la sécurité financière et la formation continue des personnes handicapées à travers le renforcement des compétences de recherche d'emploi…

À cette occasion, le PNUD Vietnam a remis des cadeaux aux lauréats du concours photographique "Tellement fiers, vous et moi, on a surmonté la barrière!", organisé du 18 au 26 avril dernier pour promouvoir l'intégration des personnes handicapées dans tous les aspects de la vie. -VNA