Photo: VNA

Sydney (VNA) - Un programme sur l'image de marque commerciale et le développement du marché pour le tra et le basa (Pangasius) surgelés du Vietnam se déroule en Australie en novembre et décembre.

Cela fait partie des activités de diplomatique économique mises en œuvre par l'ambassade du Vietnam en collaboration avec le Bureau commercial du Vietnam en Australie.

S'exprimant lors d'une cérémonie de lancement du programme à Melbourne le 20 novembre, l'ambassadeur du Vietnam en Australie, Nguyen Tat Thanh, a déclaré que les produits à base de pangasius du Vietnam étaient depuis longtemps populaires sur de nombreux marchés exigeants tels que les États-Unis, l'Europe et le Japon. En Australie, ces produits sont également très connus et présents dans la plupart des supermarchés et magasins d'alimentation à travers le pays.

Le programme devrait être mis en œuvre dans de nombreux endroits différents en Australie, y compris une exposition virtuelle intitulée « Pangasius Expo » avec la participation de près de 100 entreprises début décembre.

Le même jour, l'ambassadeur Nguyen Tat Thanh a annoncé un plan de développement de la marque de fruits de la passion vietnamienne surgelé sur le marché australien. Il a déclaré que trois tonnes de fruits de la passion étaient expédiées en Australie.

Cette cargaison arrivera bientôt au port australien dans les prochains jours, marquant la première fois que des fruits de la passion surgelés du Vietnam sont présents dans ce pays.

Il a déclaré que l'ambassade du Vietnam négociait activement avec l'Australie afin que les fruits de passion frais du Vietnam puissent être autorisés à être importés dans ce pays.-VNA