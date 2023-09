La vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang (à gauche), présidente dudit Comité, a décerné des satisfecit aux candidats qui ont remporté le titre d'ambassadeur du Vietnam à l'étranger lors du concours "A la recherche d'ambassadeurs de la langue vietnamienne à l'étranger en 2023". Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Ce vendredi à Hanoï, le Comité d’État chargé des Vietnamiens à l’étranger a tenu un séminaire afin de dresser le bilan des activités organisées et un programme de gala "Chère langue maternelle " en l’honneur de la Journée de la langue vietnamienne à l’étranger (8 septembre) 2023.Ces événements s'inscrivaient dans le cadre des activités pour mettre en œuvre le projet de Journée de la langue vietnamienne au sein de la communauté vietnamienne à l'étranger pour la période 2023 - 2030" et le "Plan de la Journée en l'honneur de la langue vietnamienne dans la communauté vietnamienne à l'étranger en 2023".A cette occasion, la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang, présidente dudit Comité, a décerné des satisfecit aux candidats qui ont remporté le titre d'ambassadeur du Vietnam à l'étranger lors du concours "A la recherche d'ambassadeurs de la langue vietnamienne à l'étranger en 2023".Ce concours est l'une des activités typiques du « projet visant à honorer la langue vietnamienne au sein de la communauté vietnamienne à l'étranger pour la période 2023 - 2030", approuvé par le Premier ministre, pour honorer des personnes ayant de nombreuses contributions à la préservation et de diffusion de la langue nationale ainsi que des belles valeurs traditionnelles de la culture du pays au sein de la diaspora.Organisé d'avril à août 2023 par le Comité d’État chargé des Vietnamiens à l’étranger du ministère des Affaires étrangères, le concours a attiré de nombreux Vietnamiens à l'étranger mais aussi des étrangers amoureux de la langue et de la culture vietnamiennes.Selon le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son, la préservation et la promotion de la langue vietnamienne, de l'identité culturelle de la nation en général, au sein de la communauté vietnamienne à l'étranger est une tâche qui préoccupe particulièrement le Parti et l'État. -VNA