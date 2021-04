Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a eu des échanges en ligne avec la ministre australienne des Affaires étrangères Marise Payne, le ministre malaisien des Affaires étrangères Hishammuddin Hussein et le ministre philippin des Affaires étrangères Teodoro Locsin.

Les ministres des pays ont convenu de promouvoir les relations de coopération multiforme avec le Vietnam, avec l’accent mis sur l’échange de délégations, la mise en œuvre des mécanismes et accords de coopération bilatérale, l’approfondissement de la coopération dans la sécurité-défense, le soutien mutuel dans les exportations agricoles, la promotion du commerce et de l’investissement,…

Le ministre Bui Thanh Son a remercié les gouvernements des pays d'avoir créé des conditions favorables pour que les citoyens vietnamiens puissent vivre, étudier et travailler dans leur pays d’accueil ; d’avoir conjugué efficacement des efforts pour répondre à la pandémie de COVID-19, en particulier la facilité des vols de rapatriement des citoyens vietnamiens et d’avoir coopéré pour accéder à des sources de vaccins sûres et efficaces. Il a sincèrement remercié et souhaité que la Malaisie et les Philippines continuent d’accorder des traitements humanitaires aux pêcheurs vietnamiens arrêtés et de traiter les affaires qui surviennent de bonne foi et dans l’esprit de coopération.



La ministre australienne Marise Payne a accepté la poursuite du Plan d'action pour mettre en œuvre le partenariat stratégique Vietnam-Australie au cours de la période 2020-2023, d'achever prochainement la Stratégie de renforcement de la coopération économique Vietnam-Australie.



Le ministre malaisien Hishammuddin Hussein a affirmé la coordination pour l'achèvement rapide du Plan d'action pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique Vietnam-Malaisie pour la période 2021-2025 et pour l’organisation de la 6e réunion du Comité de coopération économique et scientifique en Malaisie lorsque les conditions le permettront.



Le ministre Teodoro Locsin a affirmé la coopération avec le Vietnam pour la mise en œuvre des activités de commémoration du 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les Philippines (1976-2021) en 2021, en tenant une réunion du Comité mixte sur la coopération bilatérale au niveau ministériel des Affaires étrangères, ainsi que mettant en œuvre le Plan d'action pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique entre les deux pays pour la période 2019-2024.



Les ministres sont convenus de continuer à travailler en étroite collaboration lors des forums multilatéraux ainsi qu’au regard des questions régionales et internationales d'intérêt commun. - VNA