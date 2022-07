L'ambassadeur du Vietnam en Indonésie Ta Van Thong (2e à gauche) et des responsables indonésiens. Photo : ambassade du Vietnam en Indonésie.



Jakarta (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Indonésie Ta Van Thong vient d'effectuer une visite de courtoisie et travailler avec le chef du Bureau du Palais présidentiel Moeldoko, le secrétaire général adjoint de la Chambre des représentants Sumariyandono et le président du Parti au pouvoir, Parti démocratique indonésien de la lutte (PDI-P), Megawati Shokarnoputri.

L'ambassadeur a hautement apprécié les efforts de l'Indonésie pour contrôler la pandémie de COVID-19 et a exprimé sa conviction que Jakarta assumerait avec succès la présidence du Groupe mondial d'économies développées et nouvellement émergentes (G20) cette année et de l'Association des pays de l’Asie du Sud-Est en 2023.

Concernant les relations bilatérales, il a indiqué que les relations entre les deux pays se sont constamment développées avec des visites et des contacts fréquents entre hauts dirigeants, avec la coordination étroite lors de forums régionaux et internationaux. En 2023, les deux parties célébreront le 10e anniversaire de l'établissement du Partenariat stratégique.

Concernant le commerce, l'ambassadeur a indiqué que malgré l'impact de la pandémie de COVID-19, le commerce bilatéral avait atteint des résultats encourageants en 2021, dépassant le seuil de 10 milliards de dollars fixé par les dirigeants des deux pays.

Ta Van Thong était heureux d'annoncer que le Vietnam avait repris les vols commerciaux directs du Vietnam vers Bali et Jakarta, créant ainsi des conditions favorables au tourisme entre les deux pays.

De leur côté, des dirigeants et responsables indonésiens ont félicité l'ambassadeur Ta Van Thong, espérant que l'ambassadeur serait un pont pour resserrer le partenariat intégral entre le Vietnam et l'Indonésie. -VNA