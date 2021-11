L'ambassadeur du Vietnam en Espagne Hoang Xuan Hai a travaillé avec le secrétaire général chargé des affaires étrangères de l’Andalousie. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Lors d'un voyage d'affaires dans la ville de Séville (dans la région d’Andalousie, en Espagne) les 8 et 9 novembre, l'ambassadeur du Vietnam en Espagne, Hoang Xuan Hai, a assisté au forum « Vietnam : de nouvelles opportunités d'affaires et d'investissement pour les entreprises espagnoles», co-organisé par l'ambassade du Vietnam et la Fédération andalouse des entreprises.

S'exprimant lors du forum, l'ambassadeur Hoang Xuan Hai a déclaré que malgré la pandémie de COVID-19, au cours des neuf premiers mois de 2021, le commerce bilatéral Vietnam-Espagne a atteint 2,3 milliards de dollars. En ce qui concerne les investissements, en août dernier l'Espagne comptait 82 projets avec un capital total de plus de 134 millions de dollars, se classant 46e sur 140 pays et territoires investissant au Vietnam.

le forum « Vietnam : de nouvelles opportunités d'affaires et d'investissement pour les entreprises espagnoles». Photo : VNA

Dans le cadre de sa tournée, l'ambassadeur Hoang Xuan Hai a travaillé avec le président de la Fédération andalouse des entreprises. Il a affirmé que l'ambassade était prête à coopérer avec la Fédération pour aider les entreprises de la région à sonder le marché vietnamien, notamment l'agriculture de haute technologie, -un atout de cette région.

Lors d'une séance de travail avec le secrétaire général chargé des affaires étrangères d’Andalousie et le maire adjoint de Séville, l'ambassadeur a souligné que le Vietnam attachait une grande importance à l'Espagne en général et à l’Andalousie en particulier. C'est la raison pour laquelle le Vietnam a nommé consul honoraire dans la ville de Séville en Andalousie. Les dirigeants d’Andalousie et de la ville de Séville ont convenu de promouvoir la coopération entre les deux parties dans le temps à venir lorsque la pandémie de COVID-19 est contrôlée.

A cette occasion, l'ambassadeur Hoang Xuan Hai a travaillé avec le consul honoraire du Vietnam à Séville. - VNA