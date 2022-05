La commande de 200 avions signée entre Vietjet et Boeing est l'un des accords importants contribuant à la balance commerciale entre le Vietnam et les Etats-Unis.

En tirant parti des accords de libre-échange (ALE) et en s'adaptant avec souplesse aux évolutions instables dans le monde, des secteurs économiques clés du Vietnam ont dynamisé leurs exportations.

Le ministre des Transports et des Communications, Nguyen Van The, a demandé de renforcer l'examen et le contrôle des tarifs de fret.