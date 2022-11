Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) – Les exportations vietnamiennes de textile-habillement vers le Canada en 2021 ont atteint 1,2 milliard de dollars, selon des données canadiennes.

Ce montant pourrait s’élever à 1,5 milliard de dollars cette année si les entreprises vietnamiennes peuvent profiter de manière efficace l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

Présentation de produits de textile -habillement du Vietnam au Canada. Photo: VNA

Afin de promouvoir le développement durable des exportations vietnamiennes de textile-habillement vers le marché canadien, il est nécessaire aux entreprises vietnamiennes d’élaborer des stratégies pour réduire leurs émissions de carbone et se concentrer sur la production circulaire, en utilisant des matériaux recyclés et des sources d'énergie économiques et propres, selon Tran Thu Quynh, conseillère au commerce, cheffe de l’Office du Commerce du Vietnam au Canada. -VNA