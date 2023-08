Parc éolien à Bac Lieu. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre a promulgué la décision N°500/QD-TTg du 15 mai 2023 approuvant la Planification de l'électricité VIII.



Selon la Planification, le Vietnam devra développer fortement les sources d'énergies renouvelables, afin d'atteindre un taux d'environ 30,9% à 39,2% d'ici 2030, puis 67,5% à 71,5% à l’horizon 2050. Ceci est considéré comme la clé de la transition énergétique et de la neutralité carbone au Vietnam. Cependant, selon de nombreux experts, de nombreux obstacles sont encore à venir.



Les énergies renouvelables jouent un rôle important et sont un besoin indispensable pour le développement durable. Les mécanismes et les politiques de soutien du gouvernement au cours des dernières années ont créé un développement remarquable de celles-ci. D'une puissance négligeable en 2018, les énergies renouvelables représentent désormais environ 30% du mix énergétique national.

Nguyen Anh Tuan, représentant de l'Association de l'énergie du Vietnam, a jugé nécessaire d'étudier et de publier prochainement une loi détaillée sur les énergies renouvelables, avec un rôle clé pour la transition énergétique nationale. Surtout, il faudrait concrétiser dans la loi des mécanismes et des politiques de soutien stables à long terme pour assurer une transition énergétique durable et raisonnable.



Le directeur adjoint du conseil d’administration de la société Halcom Vietnam, Nguyen Viet Dung, a déclaré que les autorités devraient adopter des politiques préférentielles sur les prix et taux d'imposition, et aider les investisseurs à emprunter des capitaux pour la mise en œuvre de projets d'énergies renouvelables.



En même temps, il faudrait élaborer bientôt le cadre juridique de la mise en œuvre de la Planification de l'électricité VIII, des mécanismes préférentiels, des contrats d'achat et de vente directs d'électricité... -VNA