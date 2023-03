.

Le responsable de Ho Chi Minh-Ville s’est déclaré réjoui du développement vigoureux des relations bilatérales. L’Australie a investi près de 800 projets à Ho Chi Minh-Ville, avec un fonds réunis de plus de 900 millions de dollars, se classant 19e parmi les 177 pays et territoires ayant des investissements dans la mégapole économique du SudLe commerce bilatéral a atteint plus de 1,4 milliard de dollars l’année dernière.L’ouverture du bureau de représentation commerciale de l' Australie-Occidentale à Ho Chi Minh-Ville contribuera à créer de nouveaux liens entre les deux localités, notamment dans le commerce, l’investissement, le tourisme, l’éducation, l’innovation et les start-up, a déclaré Vo Van Hoan.Ho Chi Minh-Ville souhaite attirer les entreprises d'Australie-Occidentale pour investir dans des domaines où elles ont des atouts tels que l'agroalimentaire, les biotechnologies agricoles, l'éducation et la formation, a-t-il ajouté.Pour sa part, le responsable australien a apprécié les contributions de la communauté vietnamienne dans le développement de son État.L'Australie-Occidentale souhaite intensifier sa coopération avec Ho Chi Minh-Ville notamment dans l'énergie, le tourisme, la créativité, la culture, l'éducation et la formation, a déclaré M. Cook.