Les croisiéristes étrangers au Vietnam. Photo : VNA

Le Spectrum of the Seas de Royal Caribbean Cruise Lines a accosté au port de Phu My, dans la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud).Photo : baria-vungtau.gov.vn

Nha Trang (VNA) - Depuis le début de l'année 2023, le Vietnam a accueilli de nombreux paquebots internationaux. De nombreuses grandes compagnies maritimes dans le monde ont promu l'exploitation des tours touristiques vers la région d’Asie-Pacifique. La Vietnam est considéré comme un marché attractif où jettent l'ancre de nombreux navires internationaux de luxe transportant un grand nombre de croisiéristes.Récemment, le Spectrum of the Seas de Royal Caribbean Cruise Lines, avec au bord plus de 4.000 croisiéristes internationaux, a accosté au port de Phu My, dans la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud). C'est la 3e fois depuis le début de l'année que ce paquebot, l'un des 10 plus grands au monde - fait escale au Vietnam et la 2e fois cette année dans la province de Ba Ria-Vung Tau.D’ici la fin de l’année, cette compagnie maritime continuera d’amener des milliers de touristes internationaux au Vietnam.Jessica RedFord, directrice chargée des affaires publiques de Royal Caribbean Cruise Lines, a déclaré que son groupe avait ouvert deux autres itinéraires au Vietnam, l’un en septembre et l’autre en octobre, et que tous les billets avaient été vendus.Partageant le potentiel du tourisme de croisière au Vietnam, Nguyen Trung Khanh, directeur de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, a déclaré que le gouvernement vietnamien s’intéressait de près à l’orientation de développement de cette forme de tourisme. Actuellement, les infrastructures de nombreux ports maritimes ont été améliorées, à Sai Gon, Nha Trang, Quy Nhon, Tien Sa...En outre, le Vietnam dispose d'un certain nombre de systèmes portuaires en eau profonde qui répondent aux exigences d'amarrage des immenses paquebots tels que les ports d'Ha Long (Quang Ninh), Chan May (Thua Thien-Hue), Tien Sa ( Da Nang), Dam Mon, Nha Trang (Khanh Hoa)…Le Vietnam est prêt à devenir une étape fréquente d'escale à long terme pour les croisiéristes lors de leur voyage à la découverte de l'Asie et de l'Asie du Sud-Est, a ajouté M. Nguyen Trung Khanh.Actuellement, les entreprises touristiques vietnamiennes qui organisent des croisières internationales, comme la société TSTourist, font la promotion de tours haut de gamme tels que la croisière Singapour-Malaisie à bord du navire 5 étoiles Spectrum of the Seas, avec départs les 16 octobre et 13 novembre.Nguyen Minh Man, directeur des communications et du marketing de la société TSTourist, a déclaré qu'en 2023, la demande des touristes vietnamiens d'effectuer des croisières en Asie a connu une forte croissance. –VNA