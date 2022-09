Le concours de contes vietnamiens répand l'amour des Vietnamiens parmi la jeune génération d'expatriés. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Pour les plus de 5,3 millions de Vietnamiens d'outre-mer vivant dans 130 pays et territoires, la langue vietnamienne est un moyen de diffuser et transmettre la culture et de les aider à préserver leur identité culturelle. La langue vietnamienne est également un pont reliant les Vietnamiens de par le monde.

L'enseignement du vietnamien aux Vietnamiens d'outre-mer, en particulier la jeune génération, est devenu un grand mouvement, notamment aux États-Unis (avec 200 centres et établissements d'enseignement de la langue vietnamienne), en Thaïlande (39 classes), au Cambodge (33 salles de classe), Laos (13 écoles, centres),…

En Pologne, ce mouvement se développe fortement. Le Xuan Lam, un expatrié polonais, rédacteur en chef du journal Que Viet, président du Conseil de l'école de langue vietnamienne de Lac Long Quan, a indiqué que l'école de langue vietnamienne de Lac Long Quan à Varsovie avait été créée en 1999 et avait répondu à l'aspiration de préserver la culture vietnamienne de certains parents et enfants nés en Pologne.

A sa création, l'école ne comptait qu'une trentaine d'élèves. A présent, chaque année, elle en accueille de 150 à 180 âgés de 6 à 14 ans venus pour apprendre le vietnamien tous les samedi après-midi.

En 2018, l'école a achevé un manuel intitulé "J'apprends le vietnamien", composé de 14 tomes.

Partageant le même avis, Mme Tran Thi Bach Lan, vice-présidente de l'Association vietnamienne de la province de Savanakhet au Laos a déclaré : « Nous voulons toujours transmettre aux générations futures notre solidarité, notre culture traditionnelle et la langue de notre peuple, la fierté d'être vietnamien, d'être le descendant de l'Oncle Ho bien-aimé".

Une classe de la langue vietnamien à Ekaterinburg. Photo: VNA



Sur la base que l'enseignement, l'apprentissage et la préservation du vietnamien sont une aspiration légitime et un besoin essentiel de la communauté vietnamienne d'outre-mer, le Premier ministre a publié la décision n° 930/QD - TTg du 3 août 2022 approuvant le projet "La journée d’honorer la langue vietnamienne dans la communauté vietnamienne d'outre-mer dans la période 2023 - 2030"

Honorer la langue vietnamienne dans la communauté vietnamienne d'outre-mer deviendra une étape annuelle importante dans la vie culturelle et spirituelle de la communauté, en particulier les jeunes générations et les amis internationaux, contribuant à la préservation et à la promotion de l'identité et des traditions de la nation.

Selon le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hieu, président du Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer, l'organisation annuelle de la Journée d'honorer la langue vietnamienne le 8 septembre comprend les activités suivantes : réunion pour célébrer la Journée, organisation périodique d’un concours pour le titre ''d'ambassadeur du Vietnam à l'étranger" (à travers des activités telles que concours de contes, écriture de poésie, de rhétorique…), spectacle "Cher vietnamien" ; ....

Il a fait savoir que des bibliothèques vietnamiennes, un site web sur l'enseignement et l'apprentissage du vietnamien verront le jour pour présenter la culture, les traditions, l’homme, la nature du pays dans des bibliothèques et bases de données locales. -VNA