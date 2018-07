La baie de Ha Long. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Selon l'Administration nationale du tourisme du Vietnam, un programme de promotion du tourisme du Vietnam dans les villes de Kaohsiung et de Taipei de Taïwan (Chine) aura lieu du 24 au 27 juillet.

Il verra la participation des représentants du Bureau économique et culturel du Vietnam à Taipei, le Département taïwanais du tourisme et plus d'une centaine d'invités venus des voyagistes, compagnies aériennes et agences de presse.

Lors du programme, l'Administration nationale du tourisme du Vietnam présentera des produits touristiques principaux, des destinations attrayantes du Vietnam, ainsi que des politiques soutenant le développement touristique.

Taïwan (Chine) est l'un des marchés potentiels pour le tourisme vietnamien. Lors du premier semestre de 2018, le Vietnam a accueilli près de 340.000 touristes taïwanais, soit une hausse de 13,8% en glissement annuel. -VNA