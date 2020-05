Le Vietnam se prépare à accueillir les touristes internationaux (Photo: internet)



Hanoi (VNA) - La conférence "Solutions pour promouvoir le tourisme intérieur et restaurer le tourisme international après le COVID-19" a eu lieu jeudi après-midi à Hanoi.



Cette conférence a attiré des représentants de grandes entreprises et corporations dans le domaine de l'aviation, du voyage, de l'hôtellerie..., contribuant à apporter au marché du tourisme un plan d'action réel dans le contexte actuel.



S'exprimant lors de la conférence, le directeur général de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam, Nguyen Trung Khanh, a souligné qu’actuellement, l'épidémie de COVID-19 au Vietnam a été très bien maîtrisée, avec au cours des 30 derniers jours aucun nouveau cas signalé dans la communauté.

Cependant, l'industrie touristique du pays est toujours confrontée à de nombreuses difficultés et défis qui doivent être éliminés. Le Premier ministre a ordonné de promouvoir le tourisme intérieur et d'ouvrir le tourisme international lorsque les conditions le permettront. Afin de stimuler le tourisme intérieur, le ministère de la culture, des sports et du tourisme a lancé le plan "Les Vietnamiens voyagent au Vietnam". De nombreuses villes et provinces ont activement mis en œuvre de nombreux programmes pour attirer les touristes.



Auparavant, la conférence "Moment d’or pour explorer la beauté du Vietnam » a reçu de nombreuses idées et solutions pour que le tourisme rebondisse, dont une connexion entre localités, agences de voyages et hôtels.

Nguyen Trung Khanh a déclaré que le moment était venu pour les sociétés et entreprises de montrer leur rôle de premier plan. La poignée de main entre entreprises et le partage de solutions pour travailler vers des objectifs communs contribueront efficacement à la relance.



Actuellement, le Vietnam reçoit les éloges de la part de nombreux médias internationaux pour sa maîtrise de l'épidémie de COVID-19, aussi est-il nécessaire de profiter de cet effet et des résultats actuels pour promouvoir l'image du pays et améliorer l'efficacité du tourisme vietnamien.

Nguyen Trung Khanh a demandé aux délégués de partager des idées, des solutions, de préparer les conditions nécessaires pour exploiter efficacement les marchés touristiques internationaux lorsque les conditions le permettent.

La conférence "Solutions pour promouvoir le tourisme intérieur et restaurer le tourisme international après COVID-19" se compose de 2 sessions.



La première session a porté sur les solutions pour promouvoir le tourisme intérieur et le rôle moteur des écosystèmes touristiques des grandes entreprises. Au cours de la discussion, les participants ont identifié les problèmes posés par la restauration du tourisme, examiné les moyens de faire et proposé des solutions pour promouvoir le tourisme intérieur. Depuis lors, l'industrie du tourisme a créé un écosystème touristique avec le rôle de premier plan des grandes entreprises, la combinaison entre entreprises, autorités et parties prenantes, engagements des entreprises...



Lors de la deuxième session, les participants ont partagé les expériences et les modèles de certains pays et territoires afin d'envisager des solutions pour rattraper le retard du tourisme international au Vietnam; évaluer les opportunités réalisables et sûres, en particulier pour les marchés susceptibles de mener un tourisme bilatéral à la fin de l'épidémie de COVID-19. Sur cette base, les parties prenantes proposent au gouvernement, aux ministères et aux branches d’étudier les politiques relatives à l’ouverture du marché pour des touristes internationaux lorsque les conditions le permettent, la reprise de certaines lignes aériennes pour restaurer le commerce et le tourisme...



Selon l'Administration nationale du tourisme du Vietnam, le Vietnam est bien contrôlé et a essentiellement repoussé l'épidémie de COVID-19, empêchant la propagation de l'infection à la communauté alors que la situation dans le monde est encore compliquée. Actuellement, certains pays qui ont l’épidémie bien maîtrisée ont commencé à assouplir leurs mesures restrictives et prévoient de restaurer l'économie.



Promouvoir le tourisme intérieur en été et étudier la feuille de route pour ouvrir progressivement le tourisme international lorsque les conditions le permettent, premièrement, pour les pays et régions qui ont l’épidémie bien maîtrisées est le choix optimal pour restauration des activités touristiques. -VNA