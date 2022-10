Hanoï (VNA) - Placé sous le thème «Promouvoir le rôle des seniors dans la gestion des risques de catastrophes au niveau communautaire», un colloque s’est tenu ce jeudi 27 octobre à Hanoï.



Cette manifestation était coparrainée par l'Association des personnes âgées du Vietnam, le Département général de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles et HelpAge International, un réseau mondial d’organisations à but non lucratif, dont la mission consiste à soutenir les personnes âgées défavorisées.



De l’avis de Trân Bich Thuy, directrice de HelpAge International au Vietnam, le changement climatique et le vieillissement de la population sont deux problèmes auxquels la plupart des pays du monde doivent se confronter. Le Vietnam est l'un des pays les plus durement touchés par les catastrophes naturelles et le dérèglement climatique, et est également l'un des pays dont le taux de vieillissement de la population est le plus rapide au monde selon la Banque mondiale. Impliquer les seniors dans la gestion des risques de catastrophes est donc vital.



«La prévention des catastrophes nous concerne tous. L’implication des seniors dans la gestion des risques de catastrophe au niveau communautaire doit faire partie intégrante du programme de prévention des catastrophes des localités. Les personnes âgées sont parmi les plus vulnérables. Elles sont considérées aujourd’hui comme les garants d’une communauté à l'abri des catastrophes», a-t-elle dit.-VOV/VNA