Rencontre entre une délégation du secteur Minh Chon du Caodaïsme et la vice-présidente du FPV Truong Thi Ngoc Anh. Photo: FPV Rencontre entre une délégation du secteur Minh Chon du Caodaïsme et la vice-présidente du FPV Truong Thi Ngoc Anh. Photo: FPV

Hanoi (VNA) - Avec la devise «Pays glorieux, religion brillante», le secteur Minh Chon du Caodaïsme a participé activement aux mouvements d'émulation patriotique et aux campagnes organisées par le Front de la Patrie du Vietnam (FPV).Ce propos a été affirmé par la vice-présidente du Comité permanent de l'Église Cao Dai Minh Chon, Pham Thi Minh Phuong, lors d'une rencontre avec la vice-présidente du Comité central du FPV Truong Thi Ngoc Anh, le 19 septembre à Hanoï.Dans le cadre du Programme de coordination visant à promouvoir le rôle des religions dans la protection de l'environnement et la réponse au changement climatique, l'Église Cao Dai Minh Chon a mis en œuvre le critère «verdure - propreté - beauté» dans 23 lieux de culte, planté quelque 16.300 arbres, construit 17 incinérateurs d'ordures. De plus, 5 clubs de protection de l'environnement ont vu le jour dans la province de Kien Giang, sous le patronage de l'Église.La vice-présidente du Comité central du FPV Truong Thi Ngoc Anh a hautement apprécié les activités des dignitaires et des adeptes de l'Église Cao Dai Minh Chon en général et de la secte des femmes de l'Église en particulier, en participant aux mouvements et campagnes d'émulation patriotique lancés par le FPV.Truong Thi Ngoc Anh a affirmé que le FPV prêtera régulièrement attention et se coordonnera avec les services compétents pour examiner et proposer des amendements et des compléments au système des documents juridiques pertinents, afin de créer les meilleures conditions pour promouvoir les ressources des religions en général et du Caodaïsme en particulier, dans la construction, le développement et la défense de la Patrie.Truong Thi Ngoc Anh a exprimé sa conviction que dans les temps à venir, l'Église Cao Dai Minh Chon continuera à renforcer ses forces dans tous les domaines, en contribuant activement à la cause du développement national. -VNA