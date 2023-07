Panorama de la conférence. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Une conférence d'information et d'échange sur la mobilisation et la solidarité des religions au cours du premier semestre 2023 a eu lieu le 7 juillet à Hanoï.



L’événement a été organisé par la permanence du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam. Il a ainsi été présidé par le vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Hoang Cong Thuy.



Selon Nguyen Van Thanh, chef de la Commission des affaires religieuses du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, la situation des affaires religieuses au cours des six premiers mois de 2023 était fondamentalement stable. Les activités des religions étaient conformes aux dispositions de la loi. Les Comités locaux du Front de la Patrie du Vietnam et les autorités locales ont aidé les religions à organiser avec succès de nombreux événements religieux majeurs. Elles ont également collaboré pour participer à la résolution de problèmes liés aux religions…



Lors de la conférence, les délégués ont discuté de la situation et des résultats du travail concernant les affaires religieuses au cours du premier semestre de l'année et se sont mis d'accord sur un certain nombre d'activités au cours du second.



La plupart des participants ont insisté sur la nécessité d’intensifier la communication pour encourager les personnes de toutes les religions à participer activement aux activités de sécurité sociale, d’assistance aux sinistrés des intempéries et de protection de l'environnement, de soutenir les organisations religieuses pour organiser avec succès les événements importants au 2e semestre de l’année…



Appréciant les contributions des religions au bloc de grande union nationale, au développement des activités de protection de l’environnement, de la santé, de l’éducation…, Hoang Cong Thuy a demandé à la Commission des affaires religieuses du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam de finaliser le projet de rapport sur le travail du Front de la Patrie du Vietnam pour la mobilisation et la solidarité des religions.-VNA