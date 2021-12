Premièrement, le Parti a identifié l'intégration internationale comme une orientation stratégique dans le processus de développement et de la défense du pays. Il a ainsi eu de bonnes directives pour le domaine des relations extérieures et l’intégration internationale sur tous les piliers, a affirmé Pham Binh Minh. Deuxièmement, le domaine des relations extérieures a contribué à consolider un environnement pacifique, en profitant de conditions internationales favorables au développement national, a-t-il déclaré, précisant qu’à ce jour, le Vietnam avait établi des relations diplomatiques avec 189 des 193 membres de l’ONU, le Parti avait établi des relations avec 247 partis politiques dans 111 pays. Il a ajouté que l’Assemblée nationale entretient des relations avec les parlements de plus de 140 pays, alors que les organisations d'amitié populaire entretiennent des relations avec 1.200 organisations populaires et organisations non gouvernementales étrangères. Troisièmement, l'intégration économique internationale a connu de nombreuses percées. Le Vietnam entretient des relations commerciales avec plus de 220 partenaires. 71 pays ont reconnu le statut d’économie de marché du Vietnam. En outre, le pays a signé 15 accords de libre-échange, a-t-il rappelé. Quatrièmement, la position internationale du pays est constamment améliorée grâce à la diplomatie multilatérale et au succès connu lorsque le pays assume des responsabilités internationales importantes. Actuellement, le Vietnam est membre de plus de 70 organisations et forums multilatéraux régionaux et mondiaux, a indiqué le vice-Premier ministre.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh au 13e Sommet de l'ASEM. Photo : VNA



Cinquièmement, la politique étrangère joue un rôle important dans la protection de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays, a-t-il souligné, affirmant qu’en général, le pays avait réussi à construire des frontières terrestres de paix, d'amitié et de coopération avec les pays voisins. En mer, le pays défend résolument sa souveraineté, ses droits souverains, sa juridiction et ses intérêts légitimes, en persévérant dans le règlement pacifique des différends, dans le respect du droit international.



Sixièmement, le travail concernant les Vietnamiens d'outre-mer a obtenu de nombreux résultats importants, montrant clairement la politique de grande union nationale ainsi que les sentiments et la responsabilité du Parti et de l'État dans la prise en charge de la communauté et la mobilisation des contributions de la diaspora.

Un vol de rapatriement de Vietnamiens de l'étranger. Photo : VNA





Enfin, au cours des deux dernières années, dans le contexte de pandémie de COVID-19, la diplomatie médicale/vaccinale a été mise en œuvre très rapidement et efficacement, ce qui a permis au pays de recevoir à ce jour plus de 151 millions de doses de vaccins et bien d'autres équipements médicaux pour la prévention et le contrôle de l’épidémie, ainsi que pour la reprise et le développement socio-économiques, a-t-il indiqué.



S’agissant des orientations futures, le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a rappelé que le 13e Congrès national du Parti avait affirmé : Mettre en œuvre de manière cohérente la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, pour la paix, l'amitié, la coopération et le développement, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures ; être un ami, un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale ; garantir au mieux les intérêts de la nation sur la base des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et du droit international.

Lors du 13e Congrès national du Parti. Photo : VNA





Le 13e Congrès national a indiqué qu'il est nécessaire de continuer à promouvoir le rôle de pionnier des relations extérieures dans la création et le maintien d'un environnement pacifique et stable, la mobilisation des ressources extérieures pour le développement national, et l’amélioration de la position et du prestige du pays. Parallèlement, mettre en œuvre de manière synchrone, créative et efficace les activités en matière de relations extérieures, y compris celles du Parti, de d'État et la diplomatie populaire....

Pour mettre en oeuvre les lignes politiques définies par le 13e Congrès national du Parti, Pham Binh Minh a insisté sur la nécessité de construire une diplomatie intégrale et moderne avec les piliers des relations extérieures du Parti, de la diplomatie d'État et de la diplomatie populaire, de continuer à approfondir les relations avec les autres pays dans un esprit d'égalité, d'avantage mutuel, de respect mutuel et de conformité avec le droit international, d’intensifier la diplomatie multilatérale, de développer le rôle au sein de l’ASEAN, de l’ONU…, de coordonner les activités diplomatiques, la défense et la sécurité pour garantir la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale de la Patrie. -VNA