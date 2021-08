Hanoi (VNA) – La Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale a demandé à l’ONU et à la CESAP d’assister le pays dans l’amélioration des capacités des élus en matière d’élaboration des lois et de surveillance de la réalisation des ODD pour promouvoir le rôle de l’Assemblée nationale dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 de développement durable.

La secrétaire générale adjointe et secrétaire exécutive de la CESAP Armida Salsiah Alisjahbana, lors de l'événement, le 5 août. Photo : quochoi.vn

Cette demande a été formulée lors d’un entretien virtuel, jeudi 5 août, entre le président de la commission Vu Hai Hà et la secrétaire générale adjointe et secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) Armida Salsiah Alisjahbana.Discutant des mesures destinées à impulser la coopération bilatérale dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) au Vietnam, il a fait savoir que le Premier ministre vietnamien a promulgué le Plan d’action national pour mettre en œuvre l’Agenda 2030 qui fixe 17 ODD assortis de 169 cibles intégrées et indissociables.De ces objectifs et cibles, le Vietnam a formulé 17 objectifs et 115 cibles adaptés à ses conditions de développement, a-t-il poursuivi.Le Premier ministre a également promulgué une feuille de route pour la mise en œuvre des ODD jusqu’en 2030 qui sert de base à l’élaboration par les ministères, secteurs et localités des plans de développement socio-économique ainsi qu’à la surveillance et à l’évaluation de la mise en œuvre des ODD, a-t-il indiqué.