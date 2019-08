La plage Quy Nhon au Centre. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Une conférence de développement de l’économie du Centre aura lieu le 20 août dans la province de Binh Dinh (Centre), sous l’égide du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et de vice-Premiers ministres, dans le but de développer cette région et d’en faire une zone de force du pays.

La conférence présentera aux entreprises et investisseurs les potentiels de développement des provinces du Centre, de Binh Dinh, en particulier, ainsi que les opportunités d’investissement dans la région.

Les participants discuteront de la mise en œuvre des objectifs de développement socioéconomique du Centre, des mesures pour la promotion de la croissance et du développement des secteurs économiques majeurs…. Ils donneront leurs avis pour aider le gouvernement, les ministères et secteurs à poursuivre leurs études et à lever les obstacles, proposeront des initiatives pour valoriser les potentiels et avantages de cette région.

Ils aborderont aussi des mécanismes et politiques pour créer une percée pour les villes et provinces du Centre, régler les difficultés, mobiliser les ressources pour développer les infrastructures, améliorer la coordination entre localités.

La "région économique clé du Centre", créée il y a 22 ans, regroupe les villes et provinces de Thua Thien-Hue, Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai et Binh Dinh avec sept zones urbaines d’envergure : Hue, Da Nang, Hoi An, Tam Ky, Van Tuong, Quang Ngai, Quy Nhon.

La région dispose des atouts pour créer un couloir économique et commercial reliant le Nord et le Sud, et constitue une porte maritime connectant le couloir économique Est-Ouest, le Myanmar, le Laos et le Cambodge à la Mer Orientale. -VNA