Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Pour atteindre l'objectif de la neutralité carbone d'ici 2050, le Vietnam a un urgent besoin de financement vert pour déployer des activités et des projets liés au développement durable.

Le Vietnam est considéré comme l'un des 38 marchés qui ont connu des progrès significatifs dans des efforts visant à promouvoir le financement bancaire vers le développement durable. Il est bien classé en Asie et à l'échelle mondiale en matière de politiques liées aux contributions déterminées au niveau national (CDN).

Avec une économie en croissance rapide, le Vietnam possède de nombreuses opportunités ainsi qu'à pas moins de difficultés et défis dans la garantie de la sécurité énergétique et le développement vert durable.

Selon le projet de la Planification de l’électricité VIII, la capacité électrique nationale d'ici 2030 serait de 146.000 mégawatts (MW), soit 35.000 MW de moins que la quantité du plan précédente. Il vise à réduire la part de l'énergie au charbon et à augmenter celle des énergies renouvelables.

Ce plan a défini une feuille de route pour réduire drastiquement l'énergie au charbon afin de la convertir et de la remplacer par des sources d'énergie propres, en particulier l'éolien et le gaz. D'ici 2045, l'ensemble du système ne disposera que de 9,6 % d'énergie au charbon, tandis que l'éolien et le solaire représenteront 50,7 %, garantissant les engagements du pays en matière de conversion d'énergie et de protection de l'environnement.

Pour réaliser une croissance verte entre 2021 et 2030, en plus du budget de l'État ou des politiques fiscales préférentielles, d'aide publique au développement (APD), de capital de soutien et des prêts préférentiels, le Vietnam se concentrera sur la promotion des ressources provenant des prêts commerciaux et des investissements privés..., a indiqué Mme Nguyen Thi Hong, gouverneure de la Banque d'État du Vietnam.

Pour que le secteur bancaire s'oriente vers une croissance verte et un développement durable, la Banque d'État a proposé des solutions spécifiques, en accélérant le flux de capitaux de crédit dans des projets respectueux de l'environnement, promouvant les industries de services et la consommation verte, les énergies propres et les énergies renouvelables ainsi que les industries de production et de consommation à faible émission de carbone…

Au 30 juin 2022, le solde créditeur du Vietnam pour les projets verts a atteint plus de 474.000 milliards de dongs, soit une hausse de 7,08% par rapport à 2021, principalement dans les énergies renouvelables, les énergies propres (47%). -VNA