Le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien (au milieu), s'exprime lors de la conversation téléphonique. Photo: congthuong.vn

Hanoï (VNA) - Le ministre de l'Industrie et du Commerce du Vietnam, Nguyen Hong Dien, et le secrétaire du Comité du Parti de région autonome Zhuang du Guangxi en Chine, Lu Xinshe, ont eu le 2 août, une conversation téléphonique pour discuter de nombreux contenus de coopération et mesures pratiques afin de promouvoir les relations économiques et commerciales entre le Vietnam et le Guangxi (Chine).

Selon les statistiques du partie chinoise, en 2020, le chiffre d'affaires total à l'import-export Guangxi - Vietnam a atteint 27,08 milliards de dollars, représentant 36,4% du chiffre d'affaires total du commerce extérieur du Guangxi et 74,18% du chiffre d'affaires total à l'import-export entre le Guangxi et l'ASEAN.

Nguyen Hong Dien a salué l'importance du Guangxi dans la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et la Chine ainsi que la coopération efficace entre les deux parties. Les échanges commerciaux entre les localités vietnamiennes avec le Guangxi se sont maintenus de manière stable malgré de nombreux défis dus à la pandémie de COVID-19, contribuant à une forte croissance du chiffre d'affaires commercial entre les deux pays.

À cette occasion, le ministre Nguyen Hong Dien a exprimé son souhait que le secrétaire Lu Xinshe continue de se coordonner avec les ministères et les agences fonctionnelles pour créer les conditions les plus favorables au commerce bilatéral, en particulier la modernisation des postes frontières, la réouverture de certaines portes frontalières temporairement fermées, la promotion de l'importation des produits agricoles vietnamiens,...

Secrétaire du Comité du Parti de région autonome Zhuang du Guangxi en Chine, Lu Xinshe. Photo: congthuong.vn

Pour sa part, Lu Xinshe a réaffirmé le rôle important de la coopération Vietnam - Guangxi et a exprimé sa volonté de coordonner avec le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce dans la mise en œuvre de mesures synchrones et opportunes pour faciliter la coopération économique et commerciale entre les deux parties, en particulier les activités de commerce frontalier.

Les deux parties ont convenu qu'il est nécessaire de mettre en œuvre d'urgence et efficacement les solutions discutées, notamment en promouvant des relations bilatérales et des relations traditionnelles étroites entre le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, et le Comité du Parti et l'administration populaire de la région autonome Zhuang du Guangxi, en Chine. -VNA