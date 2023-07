Lors du congrès du club GSC pour le mandat 2023-2025. Photo: hanoimoi.com.vn



Hanoï (VNA) – Une journée des startup a eu lieu le 19 juillet à Hanoï dans le but de promouvoir l’innovation et la transformation numérique chez les jeunes.



L’événement, intitulé Hub Forum, a été organisé par le Réseau des clubs d’entrepreneuriat, d’innovation et de transformation numérique Hub Network, en collaboration avec le club « Global Shaper Community » (GSC) de Hanoï et le groupe FPT.



A cette occasion, le congrès de GSC pour le mandat 2023-2025 a également eu lieu.



Dans ce cadre ont été organisées de nombreuses activités, dont des débats sur la transformation numérique, la cérémonie de lancement du Réseau des clubs d’entrepreneuriat, d’innovation et de transformation numérique de Ho Chi Minh-Ville, rencontres avec des spécialistes vietnamiens et étrangers en nouvelles technologies, formations sur l’investissement et le développement à l’intention de PME.



GSC est un club de jeunes entrepreneurs qui ont une influence positive sur la société à Hanoï. Le club compte plus de 40 membres. Il relève de la Fédération de la jeunesse de Hanoï et est parrainé par le Forum économique mondial.



Hub Network se compose de 22 clubs de startups aux quatre coins du pays, avec pour vision de devenir la première organisation de soutien aux jeunes startups au Vietnam.-VNA