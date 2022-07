Panorama du séminaire. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Un séminaire intitulé "Accélérer l'engagement des entreprises dans le processus des CDN (Contributions déterminées au niveau national) et du zéro émission nette du Vietnam" a eu lieu le 30 juin à Ho Chi Minh-Ville.

Organisé par le Département du changement climatique du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement en coordination avec la Chambre de commerce et d'industrie (VCCI) et l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), l'événement a fourni une plate-forme pour partager des informations et des expériences en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre entre les organes publics et le secteur privé.

Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, le secteur privé représente 70% du total de 21 milliards de dollars des besoins d'investissement du Vietnam en matière de lutte contre le changement climatique.

Dans ce contexte, les entreprises vietnamiennes doivent prendre des mesures plus énergiques pour accélérer le processus de réduction des émissions, telles que la fourniture et la mise en service de sources d'énergie durables et sans carbone à un prix plus abordable, l'utilisation des ressources de manière plus optimale pour répondre aux besoins de la société, la mise en place des mécanismes financiers verts pour améliorer la transparence et l'efficacité des entreprises,...

La coopération entre le gouvernement et les entreprises démontrée lors du séminaire continuera d'être la base pour la promotion de la participation du secteur privé à la réduction des émissions de GES au Vietnam. -VNA