La mer Nha Trang dans le clip La mer Nha Trang dans le clip vidéo

Khanh Hoa (VNA) - Le Centre d'information touristique, en collaboration avec le Département du tourisme de la province de Khanh Hoa (Centre), a récemment publié une vidéo intitulée "Nha Trang - Khanh Hoa : Toucher votre cœur !" (Nha Trang - Khanh Hoa : Touching your heart), selon l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Cette vidéo a bénéficié de la collaboration de Vinpearl et de la participation de différentes unités de création de contenu telles que Pup Mo - Life Puppets Show, Welcome to Vietnam et Sunny Vietnam.

"Nha Trang - Khanh Hoa : Toucher votre cœur !" est lancé à l’approche du Nouvel An lunaire (Têt traditionnel) et à l’occasion de la participation du Vietnam au Forum du tourisme de l'ASEAN 2024 (ATF) et au Salon international du tourisme TRAVEX qui s'est tenu du 22 au 27 janvier à Vientiane, au Laos. L'objectif était de promouvoir et de renforcer l'image du tourisme vietnamien auprès des amis internationaux.

Cette vidéo de 2 minutes présente de magnifiques destinations, offrant une nature splendide, des services modernes, dynamiques et de luxe ainsi qu'une culture traditionnelle touchante. Les visiteurs pourront découvrir les anciennes reliques du Champa, apprécier des danses captivantes, se détendre sur les plages immaculées aux eaux cristallines, profiter d'un hébergement haut de gamme et vivre des moments inoubliables avec une variété de sports nautiques passionnants et d'arts traditionnels. De plus, la délicieuse cuisine de la mer satisfera tous les touristes.

Le directeur du Centre d'information touristique, Hoang Quoc Hoa, a souligné l'importance de cette opportunité pour promouvoir la communication sur le tourisme vietnamien à l'échelle mondiale, inspirer les voyages et attirer des visiteurs internationaux au Vietnam. Le lancement de cette vidéo témoigne de l'engagement de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam à soutenir les différentes localités et entités du pays dans la promotion vigoureuse de la reprise et du développement du tourisme à l'avenir.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme de communication touristique "Vietnam : Go for love !" lancé par l'Autorité du tourisme du Vietnam et les parties concernées, sur la plateforme numérique YouTube.

Nha Trang - Khanh Hoa est une destination touristique qui attire un grand nombre de visiteurs. En 2023, la province a accueilli 7 millions de visiteurs, soit une augmentation de 170,5% par rapport à 2022, dont environ 2,1 millions de visiteurs internationaux. Les recettes touristiques de la province sont estimées à près de 31 800 milliards de dongs (32,5 millions de dollars), soit une augmentation de 127,5% par rapport à 2022.

Pour l'année 2024, Khanh Hoa vise à accueillir 9 millions de visiteurs, dont 3 millions de visiteurs internationaux pour une recette totale dépassant les 40 000 milliards de dongs. -VNA