Thân Duc Viêt, le directeur général de la société générale de confection May 10. Photo: tapchicongthuong.vn

Hanoï (VNA) - En 2020, la valeur de la marque nationale vietnamienne avait progressé de 29%, pour s’établir à 319 milliards de dollars. Le Vietnam occupait donc le 33e rang du classement des 100 meilleures marques nationales au monde. Il a réussi à maintenir cette position en 2021 malgré les impacts de la pandémie de Covid-19. Avec une croissance de 21,6% par rapport à 2020, la valeur de la marque nationale du Vietnam est désormais estimée à 388 milliards de dollars. La stratégie de promotion des labels vietnamiens à l’étranger a porté ses fruits.



18 ans après son lancement, le programme de promotion des marques vietnamiennes a largement été soutenu par les entreprises domestiques. En 2022, les 124 marques les plus puissantes du pays ont prospéré en dépit de la crise sanitaire. Parmi elles figurent May 10, Diên Quang, Hapro, Habeco ou encore Tân Cang Saigon...



“Notre marque est connue pour la qualité de ses produits et pour ses designs. Nos techniciens et ouvriers qualifiés fabriquent des produits à la fois de qualité et à la mode. Notre philosophie ? «Design européen, technologie et qualité japonaises, praticité américaine, mais prix vietnamiens»”, explique Thân Duc Viêt, le directeur général de la société générale de confection May 10.



Botidana et Cholestin sont deux produits de la société pharmaceutique Danapha qui ont été élus «Marque nationale » du Vietnam pendant plusieurs années consécutives. Pour atteindre ce résultat, l’entreprise n’a cessé d’améliorer la qualité de ses produits et d’innover. Des zones de matières premières, où les plantes médicinales sont cultivées selon les normes de bonnes pratiques agricoles vietnamiennes (VietGap), ont été mises en place. Danapha a également appliqué les technologies dernier cri et modernisé ses infrastructures. Son usine, située dans le parc industriel Hoa Khanh - Da Nang, répond aux normes de l'Organisation mondiale de la santé.



«Notre entreprise a mis sur le marché des centaines de produits à base de plantes médicinales, qui ont été fabriqués selon les recettes traditionnelles léguées par nos ancêtres. Nous poursuivrons les recherches pour fabriquer des produits encore meilleurs au service de la santé publique», explique Lê Thang Binh, le directeur général de Danapha.



Les entreprises vietnamiennes sont de plus en plus conscientes de l’importance du rôle des marques qui leur permet d’augmenter la valeur ajoutée de leurs produits, d’améliorer leur compétitivité et de fidéliser leur clientèle. Hoàng Minh Chiên, directeur adjoint du département de la promotion commerciale du ministère de l’Industrie et du Commerce s’est engagé à accompagner les entreprises dans leur labellisation.



“La labellisation des produits vietnamiens est notre priorité. Nos experts proposeront des mesures plus appropriées pour promouvoir les produits vietnamiens et l’image de marque nationale du Vietnam sur le marché mondial”, indique-t-il.



En 2021, le chiffre d'affaires à l’export du Vietnam s’est élevé à plus de 336 milliards de dollars, soit une hausse de 19% par rapport à 2020. Cette performance s’explique, pour une part non négligeable, par la visibilité croissante des labels vietnamiens sur le marché mondial. Le gouvernement fera en sorte que le programme national de promotion des marques vietnamienne implique davantage d’entreprises qui s’engagent à défendre l’image de marque du pays à l'international.-VOV/VNA