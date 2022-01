Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le gouvernement vient de publier la Résolution 04/NQ-CP relative à la promotion de la décentralisation dans la gestion de l'État.

La résolution indique clairement qu'il est nécessaire de promouvoir et de perfectionner le mécanisme de décentralisation afin de définir clairement les tâches, pouvoirs et responsabilités du gouvernement, des ministères et autres organes.

Concrètement, il faut évaluer, modifier et compléter les dispositions des lois spécifiques pour promouvoir la décentralisation et la définition claire des responsabilités du gouvernement, des ministères, autres organes et localités, conformément à la Résolution du 13e Congrès national du Parti, à la Constitution de 2013 et la loi sur l'organisation du gouvernement de 2015 (modifiée et complétée en 2019).

Il faut évaluer, modifier et compléter les réglementations sur les fonctions, tâches, pouvoirs, la structure organisationnelle des ministères, autres organes et localités, promouvoir parallèlement la décentralisation à la réforme administrative, dans l’objectif de fournir d’ici fin 2022 toutes les services publiques en ligne au niveau 4 (procédures administratives et paiement de frais effectués totalement en ligne).

Il faut compléter les réglementations sur les mécanismes de contrôle des prix, redevances de services publics ainsi que perfectionner les mécanismes et politiques spécifiques au service du développement des villes et provinces du ressort central.

La Résolution se concentre également sur le renforcement de l'inspection, de la supervision et du contrôle du pouvoir pour les agences de gestion de l'État du niveau central au niveau local. -VNA