Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh Ville, Phan Van Mai, a reçu, jeudi 23 février, Takebe Tsutomu, conseiller spécial de l'Alliance des députés d'amitié Japon-Vietnam pour discuter de la coopération dans l'organisation du 8e Festival Japon – Vietnam.

Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh Ville, Phan Van Mai, (droite) et Takebe Tsutomu, conseiller spécial de l'Alliance des députés d'amitié Japon-Vietnam. Photo : VNA

Phan Van Mai a apprécié les efforts et l'enthousiasme de son invité dans la coordination avec la ville pour préparer le prochain festival, qui doit s'ouvrir le 25 février, et a espéré que la réussie de l'événement contribuera à promouvoir les échanges culturels entre les deux pays.

En particulier, via une rencontre avec des entreprises japonaises au Festival, les autorités municipales espèrent connaître les intentions d'investissement et de coopération des entreprises japonaises et les mettre à jour avec les orientations de développement local afin que les deux parties puissent pleinement exploiter le potentiel et les opportunités de coopération, a ajouté Phan Van Mai.

De son côté, Takebe Tsutomutin s’est déclaré convaincu que grâce à des préparatifs minutieux, le 8e Festival Japon – Vietnam présenterait davantage la culture et l'amitié entre le Vietnam et le Japon aux amis étrangers, contribuant à renforcer les relations de coopération entre les deux pays, basée sur le respect et l'entraide mutuels.

Selon le service des Relations extérieures de Ho Chi Minh-Ville, le 8e Festival Japon – Vietnam, le plus grand du genre, aura lieu les 25 et 26 février à Ho Chi Minh-Ville, à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Il comprendra 12 activités principales, dont des programmes d’échanges commerciaux, alimentaires et touristiques, la promotion de produits vietnamiens et japonais, un programme d’échange culturel et artistique, des séminaires et activités de promotion commerciale et touristique du Japon, un séminaire sur les gastronomies vietnamienne et japonaise. -VNA

