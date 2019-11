Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - Le Comité populaire de la province de Quang Ninh (Nord) et l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) ont organisé vendredi, dans la ville d’Ha Long, un séminaire pour faire le bilan de la 2e phase du projet de promotion de la croissance verte de la région de la baie d’Ha Long.

Lors de ce séminaire, les délégués ont partagé des informations sur la stratégie de croissance verte de la province de Quang Ninh ainsi que sur le projet qui promeut la croissance verte de la région de la baie d’Ha Long et les résultats de sa deuxième première phase.

Selon le vice-président du Comité populaire provincial Dang Huy Hau, Quang Ninh a actuellement établi le Centre de recherche de la baie d’Ha Long selon le modèle du lac Biwa dans la préfecture japonaise de Shiga qui est en activité avec succès.

Ces dernières années, Quang Ninh a déployé des activités visant à améliorer et à protéger l’environnement, notamment celui de la baie d’Ha Long.

La province de Quang Ninh et la JICA ont signé le 12 juin 2015 le compte-rendu des discussions sur le projet de promotion de la croissance verte de la région de la baie de Ha Long qui vise à réduire la pollution, accélérer le passage d'une « économie brune » à une « économie verte » et le développement du secteur touristique provincial.

Le projet est mis en œuvre entre novembre 2015 et décembre 2019. Sa deuxième phase est déployée entre novembre 2016 et décembre 2019 dans les villes d’Ha Long, de Cam Pha, de Uong Bi ainsi que dans les districts de Van Don, de Hoanh Bo et dans le chef-lieu de Quang Yen.

En 2014, la province de Quang Ninh a élaboré son plan d’action de croissance verte, et en 2015, a complété ce plan avec les objectifs concrets à atteindre d’ici 2020. -VNA