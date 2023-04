Photo : congthuong.vn



Panorama de la conférence. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Lors d’une conférence sur la promotion de la croissance verte au Vietnam, le 18 avril à Hanoï, le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung, a déclaré que la croissance verte devient de plus en plus une première priorité des économies.Pour le Vietnam, la croissance verte en vue de la prospérité économique, de la durabilité environnementale et du bien-être social, est un choix évident et une opportunité de réaliser son engagement de « zéro émission nette » d’ici 2050.Le ministère du Plan et de l'Investissement a proposé au Premier ministre de publier la Stratégie nationale sur la croissance verte pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050, et le Plan d'action national sur la croissance verte pour la période 2021-2030, a rappelé Nguyen Chi Dung.Pour atteindre les objectifs fixés dans la Stratégie susmentionnée, il est nécessaire de prendre des mesures plus drastiques pour faire passer les contributions de l'économie verte au PIB national de 6,7 milliards de dollars en 2020 à 300 milliards de dollars d'ici 2050, a-t-il indiqué.Lors de la conférence, Jaime Ruiz-Cabrero, directeur général du Groupe de conseil de Boston (BCG) pour l’Asie du Sud-Est, a avancé quatre recommandations principales pour que le Vietnam saisisse la tendance et devienne un leader des technologies propres dans la région et éventuellement dans le monde.Selon lui, il est nécessaire de perfectionner les mécanismes et stratégies sur la croissance verte, de renforcer l’édification d’un système de finance verte stable, de développer des infrastructures du réseau électrique et d’accélérer le développement de l'écosystème de l'hydrogène propre.Lors de la conférence, les participants ont discuté de solutions afin de réaliser les objectifs de croissance verte du Vietnam selon ses engagements internationaux.-VNA