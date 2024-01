Colloque sur la coopération Vietnam-Chine dans les domaines culturel et académique. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Un colloque intitulé "Les intellectuels, écrivains et artistes contribuent à la construction du socialisme et au renforcement de l'amitié Vietnam-Chine" a été organisé le matin du 11 janvier à Hanoï.Le colloque a été co-présidé par Nguyen Trong Nghia, secrétaire du Comité central (CC) et chef de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du CC du Parti communiste du Vietnam (PCV), et Li Shulei, membre du Bureau politique, secrétaire du Secrétariat, chef du Département de la propagande du Comité central du Parti communiste chinois (PCC).Lors du colloque, les deux parties ont partagé leurs points de vue et leurs expériences dans les domaines de l'économie, de la politique, de la société, de la littérature et des arts.Li Shulei a hautement apprécié les résultats de recherche des experts et universitaires vietnamiens dans divers domaines, apportant des contributions positives au développement de l’amitié Vietnam-Chine . La partie chinoise est prête à renforcer leurs échanges avec la partie vietnamienne sur les questions d'intérêt commun, a-t-il souligné.En conclusion, Nguyen Trong Nghia s’est déclaré convaincu que la coopération entre les deux Partis et les deux pays dans les domaines culturel et académique contribuerait à intensifier la compréhension, la confiance mutuelles et l’amitié entre les deux peuples, ainsi qu’à la construction d'une communauté internationale fondée sur la compréhension, le respect et la coopération étroite. -VNA