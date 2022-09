Hanoi (VNA) - Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bùi Thanh Son entame le 13 septembre une visite officielle de trois jours en Nouvelle Zélande où il coprésidera la première conférence des ministres des Affaires étrangères des deux pays.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bùi Thanh Son. Photo : VNA

Comme l’a précisé l’ambassadeur du Vietnam en Nouvelle Zélande, Nguyên Van Trung, c’est la première visite officielle du ministre vietnamien des Affaires étrangères en Nouvelle Zélande et la première d’un ministre d’un pays d’Asie du Sud-Est dans ce pays depuis la réouverture de ses frontières le 1er août dernier.

À cette occasion, Vietnamiens et Néo-Zélandais vont dresser le bilan de la mise en oeuvre du partenariat stratégique bilatéral et proposer des mesures pour promouvoir la coopération multiforme entre les deux pays.

Les ministres coprésideront la première réunion en face à face du mécanisme de conférence annuelle des ministres des Affaires étrangères dans le cadre d'un plan d'action pour la mise en œuvre du cadre de partenariat stratégique Vietnam-Nouvelle-Zélande pour 2021-2024.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et son homologue néo-zélandaise Nanaia Mahuta signent le programme d'action pour mettre en œuvre le cadre du partenariat stratégique Vietnam-Nouvelle-Zélande pour la période 2021-2024. Photo : VNA

Le plan d'action a été signé en décembre 2021, axé sur la formation de liens stratégiques, l'intégration économique et la connexion des personnes. En conséquence, une série d'activités et de rencontres dans les domaines de l'agriculture, de la défense, de la diplomatie, du commerce, de l’industrie et de la coopération entre les localités ont été organisées depuis le début de l'année 2022 malgré la pandémie de COVID-19.

La réouverture officielle des frontières de la Nouvelle-Zélande a permis aux parties de mener des activités d'échange de délégations dans les domaines de l'éducation, de l'économie, du commerce et de l’investissement, de la coopération judiciaire, de l'information et de la communication et du tourisme au cours des derniers mois de l'année.

En outre, pendant leur séjour en Nouvelle-Zélande, le ministre vietnamien des Affaires étrangères et des responsables locaux discuteront de la préparation des activités d'échange de délégations entre les hauts dirigeants des pays, a noté l'ambassadeur Nguyên Van Trung.

Selon le diplomate, la visite se déroule dans le contexte où les deux pays ont ouvert leurs frontières et s'efforcent de renouer avec le monde après plus de 2 ans de lutte contre la pandémie. Ils partagent l'intérêt commun d'une reprise et d'un développement économiques rapides, de la consolidation et de la diversification des relations internationales, étant donné que les environnements politique, sécuritaire et économique dans le monde et en Asie-Pacifique connaissent de nombreux changements cette année.



À travers le voyage et les rencontres du ministre Bùi Thanh Son avec de hauts dirigeants néo-zélandais, le Vietnam affirme son désir de renforcer et d'approfondir le partenariat stratégique pour qu'il soit à la mesure du haut niveau de confiance politique et de bonne volonté des nations, a déclaré l’ambassadeur Nguyên Van Trung.

Il a déclaré que le Vietnam est également déterminé à coopérer plus profondément avec la Nouvelle-Zélande conformément à l'esprit de l'accord sur l'établissement de leur partenariat stratégique signé le 22 juillet 2020, à l'occasion du 45e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

Nguyên Van Trung a souligné que la Nouvelle-Zélande est l'un des partenaires importants du Vietnam dans le commerce et l'aide publique au développement.

Selon l’Agence de données officielle de la Nouvelle-Zélande, le chiffre d'affaires bilatéral des pays en 2021 a atteint 2,2 milliards de dollars néo-zélandais (1,34 milliard de dollars), soit une augmentation annuelle de 14,7 %. Le chiffre était de 1,255 milliard de dollars néo-zélandais au premier semestre 2022, en hausse de 20,8 % sur un an.

Notamment, la Nouvelle-Zélande vient d'offrir au Vietnam une aide à la relance économique d'une valeur de 2 millions de dollars néo-zélandais. Les deux parties s'efforcent d'exploiter de nouvelles opportunités de coopération au développement en mettant l'accent sur leurs nouveaux domaines prioritaires tels que la croissance verte, la transformation numérique et le développement économique numérique.- VNA