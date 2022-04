Une vue de l'archipel de Cat Ba. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a chargé l'Administration des mers et des îles du Vietnam (VASI) de mener des études pour proposer la création d’un Groupe de partenariat pour l'économie bleue du Vietnam.

Selon la directrice générale adjointe de la VASI, Pham Thu Hang, l'économie bleue connaît ces dernières années un développement rapide. Cependant, le manque de gestion et de coopération efficace entre les partenaires menacera la durabilité de l'écosystème marin et accélérera la dégradation des ressources naturelles. Par conséquent, une coopération étroite entre les parties pour améliorer la gestion et la coordination efficace dans le développement de l'économie bleue au Vietnam est devenue une question urgente et importante.

Pham Thu Hang a indiqué que la VASI recueillait les avis et idées des ministères, agences et organisations concernés sur le rapport proposant la création d’un groupe de partenariat pour l’économie bleue, pour une meilleure gestion et le développement durable de l’économie maritime.

Le groupe de partenariat renforcera la coordination et la coopération entre les partenaires impliqués dans le développement de l'économie bleue au Vietnam, tout en contribuant à améliorer le partage d'informations et la communication entre les agences gouvernementales et les partenaires de développement, la communauté des entreprises, les secteurs, les instituts, les provinces côtières et les organisations non gouvernementales.

En outre, le groupe de partenariat contribuera à l’élaboration, à la révision et à la mise en œuvre de textes juridiques sur l'économie bleue par le biais de dialogues politiques et de réunions de haut niveau, et favorisera la mobilisation des ressources et moyens en matière technique, financière et matérielle. -VNA