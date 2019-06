La secrétaire adjointe permanente du Comité du Parti de ville de Hanoi, Ngo Thi Thanh Hang (4e à droite) et la délégation du Comité de conférence consultative politique du peuple chinois de Pékin. Photo: hanoimoi

Hanoi (VNA) - La secrétaire adjointe permanente du Comité du Parti de ville de Hanoi, Ngo Thi Thanh Hang a reçu le 24 juin à Hanoi une délégation du Comité de conférence consultative politique du peuple chinois de Pékin, dirigée par son vice-président Yu Luming.

Ngo Thi Thanh Hang a affirmé que le Comité municipal du Parti, les autorités et les habitants de Hanoi prenaient toujours en haute considération et contribuaient activement à la promotion des relations d’amitié durable entre Hanoi et Pékin.

Appréciant les relations de coopération efficace entre le Comité de conférence consultative politique du peuple chinois de Pékin et le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hanoi, Mme Ngo Thi Thanh Hang a souligné le rôle important de ces deux organisations dans la vie politique des deux capitales. Elle a affirmé que les dirigeants de Hanoi soutenaient toujours l’intensification de la coordination entre les deux parties pour contribuer à promouvoir le partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine.

Pour sa part, Yu Luming, vice-président du Comité de conférence consultative politique du peuple chinois de Pékin, a proposé trois secteurs de coopération dans les temps à venir, dont l’élargissement de la coopération, l’intensification des échanges entre les peuples, la valorisation du rôle moteur de chaque organisation.

Auparavant, dans la matinée du même jour, la délégation du Comité de conférence consultative politique du peuple chinois de Pékin avait eu un entretien avec une délégation du Comité du Front de la Patrie du Vietnam pour la ville de Hanoi dirigée par sa présidente Nguyen Lan Huong. Les deux parties avaient échangé des expériences dans l’organisation de l’appareil et le mécanisme de fonctionnement, le renforcement de la coopération entre les deux organisations.

Dans la soirée du même jour, un programme artistique saluant les 25 ans de relations de coopération entre Hanoi et Pékin a eu lieu au cinéma Dai Nam, à Hanoi. -VNA