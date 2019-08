Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Botswana, Unity Dow.

Hanoi, 26 août (VNA) - Le Vietnam et le Botswana disposent d'un potentiel considérable pour renforcer la collaboration dans les domaines de leurs atouts tels que l'agriculture, les fruits de mer et la santé, entre autres.



C’est ce qu’a déclaré le 26 août le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, lors d’une rencontre avec la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Botswana, Unity Dow, estimant que le commerce bilatéral restant modeste, les deux parties devraient s'employer à achever le cadre juridique régissant l'économie et les investissements afin de renforcer la coopération dans les secteurs.



Il a demandé au Botswana de créer des conditions favorables pour que les produits vietnamiens tels que les produits alimentaires, les biens de consommation et les pièces détachées électroniques pénètrent sur le marché africain.



Le dirigeant a profité de l'occasion pour remercier le Botswana d’avoir soutenu la candidature du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et a exprimé l'espoir que ce pays, doté de son prestige dans la région africaine, encouragera le Vietnam à nouer des relations avec l'Union africaine ( UA), ainsi que de resserrer les liens avec la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).



Le Vietnam est prêt à servir de pont pour relier le Botswana et les autres États membres de l'ASEAN, a-t-il souligné.



Mme Unity Dow, pour sa part, a déclaré que sa visite au Vietnam contribuerait à promouvoir les relations bilatérales. La signature de l'accord sur l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et officiels entre les deux ministères des Affaires étrangères ouvrira de nouvelles possibilités de coopération et facilitera les échanges dans tous les secteurs.



Le Botswana souhaite favoriser une collaboration globale avec le Vietnam, a-t-elle affirmé, ajoutant que son pays l'aidera à promouvoir les relations avec les membres de l'UA et de la SADC et à renforcer la coopération au sein du Mouvement des pays non alignés. -VNA