Un atelier s'est tenu le 10 octobre dans la province de Khanh Hoa (Centre) pour promouvoir la chaîne d'approvisionnement du thon et les exportations de thon vers l'UE dans le cadre de l'accord EVFTA.

Hanoi vise à promouvoir un développement rapide et durable vers une ville verte, intelligente et moderne, à forte compétitivité nationale et régionale d’ici 2025.