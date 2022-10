Le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Nguyen Manh Quyen (droite), et Robert Bradley, vice-président senior de CNN. Photo: hanoimoi.com.vn



Hanoï (VNA) – Le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Nguyen Manh Quyen, a reçu le 4 octobre Robert Bradley, vice-président senior de CNN.



Selon Robert Bradley, le Vietnam est un marché potentiel pour le tourisme sur CNN. Il a rappelé que CNN et Hanoï avaient coopéré et obtenu de nombreux succès dans la promotion de l'image de la capitale vietnamienne auprès de la communauté internationale.



Ce programme de coopération est interrompu depuis plus de deux ans en raison de la pandémie de Covid-19, mais le vice-président senior de CNN a déclaré souhaiter le reprendre.



Selon le vice-président du Comité populaire de la ville, Nguyen Manh Quyen, Hanoï réfléchira à la proposition de CNN.

Image de Hanoï sur CNN.



Le 15 mars, le Vietnam a officiellement rouvert ses activités touristiques. Le nombre de touristes nationaux a considérablement augmenté dans la capitale, mais celui des arrivées internationales ne s'est pas encore redressé comme avant la pandémie.



Le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Nguyen Manh Quyen, a également émis le souhait qu'en plus de faire découvrir les potentiels touristique et culturel de la capitale vietnamienne, CNN noue des liens avec d'autres localités pour créer des chaînes de valeur.-VNA