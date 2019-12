Le président du Comité populaire municipal de Hanoï, Nguyen Duc Chung (droite), et l’ambassadeur d’Irlande, John McCullagh. Photo : hanoimoi

Hanoï (VNA) – Le président du Comité populaire municipal de Hanoï, Nguyen Duc Chung, a reçu le 17 décembre à Hanoï l’ambassadeur d’Irlande, John McCullagh, venu le saluer à l’occasion de sa prise de fonctions au Vietnam.

Nguyen Duc Chung a déclaré que Hanoï et des localités irlandaises avaient de riches potentiels de coopération, notamment dans le commerce, l’investissement, le tourisme et l’éducation. Il a déclaré espérer que l’ambassadeur d’Irlande continuerait de jouer le rôle de « passerelle » pour promouvoir la coopération entre Hanoï et des partenaires irlandais.

L’ambassadeur John McCullagh a remercié le président du Comité populaire municipal de Hanoï, Nguyen Duc Chung, ainsi que les autorités de la capitale vietnamienne, pour leur assistance ces derniers temps, notamment dans l’organisation de la Fête nationale irlandaise en mars chaque année. Il a déclaré espérer que Hanoï continuerait de soutenir l’ambassade d’Irlande dans l’organisation d’événements culturels pour renforcer les relations entre les deux pays.-VNA