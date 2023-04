Sydney (VNA) – Des responsables, représentants d'associations et d'entreprises des provinces vietnamiennes de Bac Lieu et Ha Nam et de l’Etat australien de la Nouvelle-Galles du Sud, se sont réunis le 20 avril lors d’un colloque dans le cadre du "Programme de promotion du Vietnam en Australie" tenu à Sydney.

Lors du colloque, le président du Comité populaire de la province de Bac Lieu, Pham Van Thieu et la secrétaire adjointe permanente du Comité du Parti de la province de Ha Nam, Dinh Thi Lua, ont présenté de leurs atouts, demandes et politiques en faveur des investisseurs étrangers avant de s’engager à créer des conditions favorables pour eux.

Les responsables des provinces vietnamiennes se sont renseignés sur les demandes et ont répondu aux questions à des investisseurs australie ns.

Outre présenter ses produits principaux tels que crevettes, riz de haute qualité, Pham Van Thieu a invité les entreprises australiennes à investir dans des usines de transformation de crevettes destinées à l'exportation et des projets à Bac Lieu dans les domaines de l'énergie éolienne offshore, de la santé et de l'éducation.

Pendant ce temps, Dinh Thi Lua a appelé à renforcer la coopération entre la province de Ha Nam et des investisseurs australiens dans le développement des parcs industriels, complexes touristiques et établissements d'éducation et de formation.

De leur côté, des représentants d'agences commerciales et d'entreprises australiennes ont affirmé que le Vietnam restait le principal partenaire commercial et d'investissement de l'Australie dans la région. Ils ont également apprécié le soutien du gouvernement et des localités vietnamiens dans la mise en œuvre de projets australiens sur leur sol. Ils ont également exprimé leur désir de renforcer la coopération et d'approfondir les relations bilatérales dans le commerce et l'investissement.

Durant son séjour, la délégation des localités vietnamiennes a travaillé avec l’Association des entrepreneurs vietnamiens à Sydney, le Conseil des affaires Vietnam-Australie et des organisations et associations économiques australiennes. -VNA

