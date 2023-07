Le secrétaire du Comité du Parti de la ville de Da Nang Nguyen Van Quang a reçu le 20 juillet dans la ville, l'ambassadeur de Chine au Vietnam Xiong Bo. Photo :VNA

Da Nang (VNA) - Le secrétaire du Comité du Parti de la ville de Da Nang (Centre), Nguyen Van Quang, a reçu le 20 juillet dans la ville, l'ambassadeur de Chine au Vietnam Xiong Bo, soulignant le développement avantageux des relations bilatérales.

Il a déclaré que Da Nang se souciait et soutenait toujours les activités des entreprises étrangères, y compris chinoises, et souhaitait promouvoir le développement du tourisme.

Il a aussi souhaité que l'ambassadeur chinois prête attention et crée les conditions pour promouvoir le développement économique et touristique entre Da Nang et les localités chinoises.

Pour sa part, Xiong Bo a souligné que la visite officielle du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong en Chine après le 20e Congrès du Parti communiste chinois revêtait une importance historique.



Actuellement, les deux pays renforcent et favorisent constamment le développement des relations économiques et touristiques. En particulier, pendant les trois années de la pandémie de COVID-19, les deux pays ont toujours maintenu un commerce bilatéral relativement élevé. La Chine souhaite promouvoir et encourager les entreprises chinoises à venir investir au Vietnam, y compris Da Nang, - une localité disposant des atouts pour attirer les investissements.

Il a espéré que la ville prêtera attention et soutiendra les entreprises chinoises et créera des conditions favorables à leurs activités dans la localité.



Le diplomate chinois a exprimé son souhait que les Chinois viennent faire des expériences touristiques au Vietnam, - une destination pleine de belles scènes. -VNA