Hanoï (VNA) – L’ambassadrice du Vietnam en Italie, Nguyen Thi Bich Hue a effectué une visite de travail avec des autorités de Lombardie et de Piémont-deux régions économiques importantes de l’Italie - et de la ville de Turin.

S’exprimant lors des rencontres avec le président de la région de Lombardie, Attilio Fontana et des représentants de la région de Piémont, l’ambassadrice Nguyen Thi Bich Hue a affirmé que le partenariat stratégique Vietnam-Italie s'était approfondi, notamment via les échanges de délégations de divers échelons de haut niveau et de localités des deux pays en 2019.

Selon l’ambassadrice Nguyen Thi Bich Hue, le Vietnam est le plus grand partenaire commercial et le 2e investisseur de l’Italie au sein de l’ASEAN. L’an dernier, les échanges commerciaux ont atteint 5,4 milliards de dollars. En particulier, au moment où le Parlement européen (PE) se prépare à l'approbation de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (UE)-EVFTA, l’ambassadrice vietnamienne a souligné qu’il s’agissait d’un document important qui créera d’importantes opportunités aux entreprises et à la coopération économique entre les deux pays dans de nombreux domaines comme mécanique, chimie pharmaceutique, agriculture high-tech, agroalimentaire, communication, etc.

Mme Nguyen Thi Bich Hue a partagé des résultats positifs sur la coopération dans l’éducation universitaire et des études, les considérant comme un catalyseur de la coopération durable entre les deux pays, notamment dans l’économie et la culture. Elle a espéré que les autorités de ces régions continueraient de favoriser les études des Vietnamiens et de leur octroyer des bourses.

Côté italien, le président de la région de Lombardie, Attilio Fontana a dit que les autorités régionales étaient prêtes à soutenir les entreprises vietnamiennes dans le développement de leurs affaires en Lombardie. Il a aussi souhaité avoir des projets de coopération concrets dans les temps à venir.

Le vice-président de la région du Piémont a exprimé sa volonté de promouvoir la coopération avec le Vietnam, notamment après l’adoption de l’EVFTA. Cette région est prête à soutenir les entreprises vietnamiennes à se renseigner sur ses secteurs atouts comme mécanique, santé, aérospatiale… La maire de la ville de Turin, Chiara Appendino, a souligné les potentiels de coopération avec le Vietnam et souhaité mettre en œuvre l’accord de coopération avec Ho Chi Minh-Ville dans les domaines du tourisme, des communications, de la gestion urbaine…

A cette occasion, l’ambassadrice Nguyen Thi Bich Hue a eu une séance de travail avec le maire de la ville de Pianezza, des représentants de la compagnie Pininfarina S.P.A et a participé aux rencontres du début du Printemps 2020 organisé par l’Association d’assistance Italie-Vietnam, la Chambre de commerce Vietnam-Italie à Turin et certaines associations vietnamiennes, d’amitié avec le Vietnam, organisées à Milan et à Pianezza. -VNA