Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a reçu le 15 février à Hanoï l'ambassadeur du Japon au Vietnam Yamada Takio. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a reçu le 15 février à Hanoï l'ambassadeur du Japon au Vietnam Yamada Takio.

Il a suggéré que le Vietnam et le Japon signent prochainement un accord d'aide publique au développement (APD) de nouvelle génération avec davantage d’intérêts pour le Vietnam en 2023, à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays ( 1973 - 2023).

Yamada Takio a affirmé que le Japon attachait une grande importance à la stimulation des projets d'APD au Vietnam et était prêt à participer à ses nouveaux projets.

Le Japon a toujours été un partenaire stratégique important de premier plan du Vietnam en termes d’APD, représentant 30 % du capital total des donateurs étrangers au Vietnam, soit environ 29,3 milliards de dollars, dont 1,8 milliard de dollars d’aida non remboursable.

S'exprimant lors du Forum économique Vietnam - Japon 2023 qui s'est tenu mercredi matin du 15 février à Hanoï, Tran Luu Quang a estimé que les relations entre le Vietnam et le Japon s'étaient développées rapidement, largement et de manière intégrale avec de nombreuses avancées remarquables dans tous les domaines. Les deux pays ont établi un partenariat stratégique en 2009 et sont passés à un partenariat stratégique approfondi pour la paix et la prospérité en Asie en 2014.

En particulier, la coopération économique, commerciale et d'investissement a toujours été un point positif et un moteur important pour approfondir les relations Vietnam-Japon, apportant des avantages pratiques au peuple et aux entreprises des deux parties.

Le Japon est actuellement le partenaire économique de premier plan du Vietnam, le plus grand fournisseur officiel d'aide au développement, le deuxième partenaire de coopération dans le domaine du travail, le troisième investisseur et partenaire touristique, et le quatrième partenaire commercial du Vietnam.

Les deux parties coopèrent étroitement et efficacement dans de nombreux domaines clés tels que les infrastructures de transport, la formation des ressources humaines de haute qualité, la réforme des institutions économiques, les sciences, la technique et l'éducation.

En décembre 2022, les investisseurs japonais versent leurs fonds dans 4.978 projets dispersés dans 57 des 63 villes et provinces du Vietnam, pour un capital social total de près de 69 milliards de dollars. -VNA