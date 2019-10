Séminaire sur les opportunités de promotion de la coopération en matière d'économie, d'investissement et de développement entre le Vietnam et l'Egypte. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Un séminaire intitulé "Opportunités de promotion de la coopération en matière d'économie, d'investissement et de développement entre le Vietnam et l'Egypte" a eu lieu le 26 octobre, dans la ville touristique de Sharm El Sheikh, avec la participation des délégués égyptiens et étrangers.



L’événement a été axé sur l’évaluation des possibilités de coopération et la recherche de moyens visant à promouvoir la coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines, en particulier l’économie, l’investissement et le tourisme.



S'exprimant lors du colloque, l'ambassadeur du Vietnam en Égypte, Tran Thanh Cong, a estimé que les deux pays avaient un grand potentiel touristique. Ce séminaire avait pour objectif de présenter des destinations touristiques du Vietnam auprès des amis égyptiens afin de contribuer à attirer davantage de touristes égyptiens.



En outre, cette conférence était également l’occasion de recevoir des informations et des commentaires de la part de sociétés en Égypte afin de les fournir aux organes compétents du Vietnam, a-t-i ajouté.



Mohamed Rabie El-Sherbini, un Egyptien, a partagé qu’il avait visité le Vietnam plusieurs reprises et aimait bien le paysage de ce pays. Il préfère Ho Chi Minh-Ville, qui est l'une des destinations les plus attrayantes du Vietnam. Selon lui, l’Égypte a besoin de plus d’informations sur le Vietnam, non seulement dans les domaines de l’histoire et de la culture, mais également de l’économie et du tourisme. Le peuple égyptien est très sympathique au pays et au peuple vietnamien, a-t-il fait savoir.



Dans le cadre de ce séminaire, le représentant de l'ambassade du Vietnam en Égypte a également présenté un rapport sur les activités de coopération économique et commerciale entre les deux pays, ainsi que des acquis notables en matière de développement économique du Vietnam.



Des films documentaires sur le paysage, le pays et le peuple vietnamien ont également été projetés. En outre, a eu lieu une exposition présentant des photos, livres, publications sur le tourisme, des produits artisanaux traditionnels du Vietnam. -VNA