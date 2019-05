Le Sommet d’affaires Vietnam-Suède a eu lieu mardi à Hanoi. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - À l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Suède (1969-2019) et dans le cadre de la visite officielle au Vietnam de la princesse héritière de Suède Victoria Ingrid Alice Desiree et de son époux du 6 au 8 mai, mardi matin, à Hanoi, l'ambassade de Suède au Vietnam, le Conseil suédois du commerce et de l'investissement, en coordination avec la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI), ont organisé le Sommet d’affaires : Partenariat pour le développement durable et l'innovation.

Le sommet était coprésidée par la princesse héritière de Suède Ingrid Alice Desiree de Victoria et le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, avec la présence de plus de 1 000 délégués d'agences, de départements, d'entreprises, d'organisations internationales ... Particulièrement, 70 entrepreneurs représentant 50 entreprises et organisations commerciales suédoises appartenant à Team Sweden, dirigé par Ann Linde, ministre suédoise du Commerce extérieur, a assisté à l'événement pour se renseigner sur les opportunités d'investissement dans les entreprises au Vietnam.

La conférence est une occasion pour les dirigeants et les représentants d’entreprises de premier plan des deux pays d’échanger des points de vue, des idées, des expériences et de partager des pratiques optimales dans l’intérêt commun. L’événement vise également à renforcer la coopération entre les entreprises suédoises et vietnamiennes grâce à l’introduction de produits, de solutions, d’une conduite éthique et de la responsabilité sociale des entreprises; des expériences et des potentialités suédoises pour le Vietnam. Les principaux domaines dans le développement durable et l’innovation sont abordés au sommet: fabrication, solutions pour les consommateurs, santé et éducation.

La princesse héritière Victoria a déclaré qu'elle soutenait pleinement les objectifs de développement durable de l'ONU et était consciente du fait que le Vietnam s'était engagé à mettre en œuvre le programme de développement durable de cette organisation d'ici 2030.

Affirmant que les deux pays et les entreprises des deux pays ont de nombreuses possibilités de renforcer la coopération, la princesse héritière Victoria s’est déclarée convaincue que le sommet contribuera à concrétiser ces opportunités.

Lors de ce sommet, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a souligné que le Vietnam apprécie toujours le soutien et l'aide précieuse apportés par la famille royale, le gouvernement et le peuple suédois à la réunification nationale et au développement socio-économique, à la réduction de la pauvreté. De nombreux ouvrages construits par la Suède sont devenus le symbole de l'amitié entre les deux pays tels que l'hôpital pédiatrique national de Hanoi, la papeterie de Bai Bang et l'hôpital d’Uong Bi.

Aujourd’hui, les relations entre les deux pays sont entrées dans une nouvelle phase fondée sur des bases de partenariat égal. La Suède est un partenaire important et fiable du Vietnam dans l'Union européenne (UE). Le commerce bilatéral a continué de bien progresser, atteignant 1,5 milliard d’USD en 2018. La Suède compte actuellement 67 projets d'investissement au Vietnam, dont le capital social s'élève à 364 millions de dollars, se classant au 34e rang des 130 pays et territoires investissant au Vietnam. De nombreuses grandes sociétés suédoises ayant des activités fructueuses au Vietnam, telles que ABB, Ericsson, Volvo, Tetra Pak, Electrolux ... On peut dire que les relations entre le Vietnam et la Suède dans le commerce et l’investissement se développent de plus en plus.

Le vice-Premier ministre a déclaré que la coopération entre les deux pays avait encore beaucoup de potentiels et que le moment était bien choisi pour promouvoir davantage les relations bilatérales en général et la coopération économique et commerciale en particulier.

Le Vietnam souhaite coopérer et tirer parti de l’expérience des pays expérimentés et des entreprises technologiques de premier rang pour rattraper la Révolution industrielle 4.0. La Suède a des expériences en développement avec de nombreuses sociétés bien connues telles que Ericsson, Volvo, ABB, Electrolux, IKEA, Husqvarna, H & M, Tetra Pak...

En outre, le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a déclaré que la coopération économique entre le Vietnam et la Suède était conforme à la tendance à la libéralisation commerciale, ainsi qu’aux fondements de la connectivité économique étroite et du développement dynamique de l'Europe, et au développement dynamique de la région Asie-Pacifique. Le Vietnam soutient le libre-échange, respecte le droit international et les institutions commerciales multilatérales, est un membre actif de la Communauté économique de l'ASEAN avec un marché de plus de 600 millions d'habitants. Le Vietnam participe et est étroitement lié aux économies régionales et mondiales, notamment à la mise en œuvre de l’accord global et progressif du Partenariat transpacifique (CPTPP) et à la promotion de l'Accord de libre-échange Vietnam - Union européenne (EVFTA).

Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh s’est déclaré convaincu que les entreprises suédoises présentes au sommet seraient prêtes à accueillir des opportunités offertes par l’EVFTA. Dans cet esprit, il a suggéré au gouvernement et aux entreprises suédoises de continuer à lever leur voix pour promouvoir la signature et la ratification rapides de l’EVFTA, dans l’intérêt des deux pays.

Lors du sommet, les entreprises des deux pays ont échangé leurs points de vue afin de mieux comprendre l'environnement d’affaires et le potentiel de la coopération commerciale des deux parties, favorisant ainsi le partenariat entre les communautés d'affaires des deux pays. -VNA