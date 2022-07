Les représentants des autorités des villes et provinces du Sud et des entreprises lors de la conférence. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Vietnam est une destination privilégiée pour les investisseurs sud-coréens dans le domaine de la technologie, de l'environnement industriel de haute technologie.

C'est le contenu abordé par de nombreux experts lors de la conférence de promotion des investissements directs étrangers (IDE) de la République de Corée à Ho Chi Minh- Ville et aux provinces du Sud, dans le cadre du Forum de coopération Vietnam - République de Corée (VIKO30) organisé par le Comité du Front de la Patrie du Vietnam et le ministère du Plan et de l'Investissement dans la mégapole du Sud le 22 juillet.

Selon l'ambassadeur Nguyen Phu Binh, président de l'Association de la liaison avec les Vietnamiens d'outre-mer, la République de Corée est toujours l'un des plus grands investisseurs du Vietnam depuis de nombreuses années.

Quant à Kwon Sung-Taek, vice-président de l'Association d'échanges culturels Vietnam - République de Corée (KOVECA), il a également souligné que la plus grande réalisation en 30 ans d'établissement de relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Corée était la coopération économique, notamment l'investissement et l’échange commercial bilatéral.

Au sein de l'ASEAN, la valeur d'échanges commerciaux bilatéraux entre le Vietnam et la République de Corée est égal au total du chiffre d'affaires du commerce bilatéral de la République de Corée avec les 9 pays membres restants.

Selon M. Kwon Sung-Taek, dans les temps à venir, les investissements sud-coréens concentreront non seulement dans les deux grandes villes comme Hanoï et Ho Chi Minh-Ville mais aussi à plusieurs autres localités avec de nombreuses formes d'investissement adaptées.

Le Vietnam est également une destination d’attrait des investisseurs sud-coréens vers l'objectif de transfert de technologie et de formation des ressources humaines, a-t-il insisté.

Cérémonie de signature de la coopération entre l’association des hommes d’affaires, celle des entreprises Vietnam-République de Corée avec la province de Dong Nai. Photo: VNA

La République de Corée compte actuellement 209 projets d'investissement à Long An d'une valeur totale de 900 millions de dollars, se classant au 2e rang des pays investissant dans cette localité, a informé Nguyen Minh Lam, vice-président du Comité populaire provincial.

Actuellement, la province de Dong Nai attire 426 projets d'investissement sud-coréens avec un capital d'investissement de 7 milliards de dollars, selon Nguyen Thi Hoang, vice-présidente du Comité populaire provincial.

Pham Huu Thang, vice-président, secrétaire général de l'Association pour la liaison avec les Vietnamiens d'outre-mer, ancien directeur adjoint du Département des investissements étrangers du ministère du Plan et de l'Investissement, a évalué que le Vietnam était prêt à accueillir et coopérer avec les investisseurs sud-coréens.

cependant, les deux parties doivent échanger régulièrement pour partager et mettre à jour les informations et les besoins de l'autre pour une coopération plus spécifique et efficace dans les temps à venir.-VNA