Hanoï (VNA) – Le président de l'Union des organisations d’amitié du Vietnam (VUFO), Phan Anh Son, a reçu vendredi 15 septembre à Hanoï la vice-présidente de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire et du Conseil d'Etat de Cuba, Ana María Mari Machado, en visite de travail au Vietnam.Le président de la VUFO, Phan Anh Son, a affirmé que le Vietnam attachait toujours une grande importance à la consolidation et au renforcement continus de la solidarité et de l'amitié spéciales et fidèles entre les deux pays, ainsi qu'à la promotion de la coopération dans les domaines d'intérêt mutuel.Il a déclaré qu'en tant qu'agence principale de la diplomatie populaire, la VUFO et l'Association d'amitié Vietnam-Cuba continueraient à se coordonner étroitement avec l'Institut cubain d'amitié avec les peuples (ICAP), l'Association d'amitié Cuba -Vietnam et l'ambassade de Cuba à Hanoï, en vue d’exécuter les instructions des dirigeants des Partis, des gouvernements et des Assemblées nationales des deux pays visant à développer les relations entre les deux peuples.De son côté, Ana María Mari Machado a affirmé que Cuba attachait une grande importance à son amitié spéciale avec le Vietnam, appréciant hautement la coopération entre les deux pays en général ainsi qu'entre l'ICAP et la VUFO en particulier au cours des dernières années.Cuba s'efforce toujours d'éduquer la jeune génération sur l'amitié spéciale, fidèle et sincère entre les deux pays et remercie le Vietnam pour son soutien et son assistance précieux ces derniers temps, en particulier pendant la pandémie de COVID-19, a dit Ana María Mari Machado.Elle s'est déclarée convaincue que les relations entre Cuba et le Vietnam continueraient à se renforcer et à se promouvoir dans les temps à venir. -VNA