Hanoï (VNA) - Un programme de présentation du tourisme vietnamien dans trois localités japonaises que sont Kanagawa, Tokyo et Hokkaido, s’est récemment terminé avec succès.



Organisé par l'Administration nationale du tourisme du Vietnam, l’événement a présenté aux Japonais de beaux aspects de la culture et du tourisme du Vietnam, dans le but d’attirer davantage de touristes japonais au Vietnam.



Selon l’Administration nationale du tourisme du Vietnam, le Japon est actuellement un marché touristique important du pays.



En 2018, le Vietnam a accueilli près de 830.000 touristes japonais, soit une hausse de 3,6% sur un an. Ces huit derniers mois, leur nombre a connu une progression de 13,7% en variation annuelle pour atteindre 620.000 arrivées. Les Japonais aiment expérimenter la culture vietnamienne, visiter des patrimoines mondiaux et aller à la plage.



Après les événements au Japon, le secteur touristique du Vietnam participera à la foire internationale du tourisme Chine-ASEAN 2019 qui se tiendra du 18 au 20 octobre à Guilin, en Chine.



Les activités de promotion touristique du Vietnam visent à maintenir et à augmenter le nombre des arrivées touristiques sud-coréennes, japonaises, européennes…, pour atteindre l’objectif d’accueillir de 17,5 à 18 millions de visiteurs internationaux et de servir 85 millions de touristes nationaux, générant un chiffre d’affaires de 700.000 milliards de dongs. -VNA