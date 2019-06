Hanoi, 26 juin (VNA) - De nombreux célèbres youtubers du Vietnam et du monde entier participeront à un programme de promotion de la culture, du tourisme, de la cuisine vietnamienne... initié par Google Vietnam.

Selon un représentant de Google Vietnam, le programme Google Adventure Vietnam a été lancé le 24 juin, attirant la participation de YouTube Creators (créateurs de contenu pour YouTube) internationaux et vietnamiens, ce afin de promouvoir l'image du tourisme vietnamien à l’international.Ces youtubers ont de un à plus de trois millions de Subscriber. Ils passeront des épreuves afin de cerner leurs connaissances sur la culture, la cuisine, le peuple et la nature du Vietnam, pour en faire des "ambassadeurs du voyage en ligne".

L'ancienne cité de Hoi An (Quang Nam), l'une des destinations des youtubers. Photo: SaiGonStarTravel

Pendant trois jours dans les trois provinces centrales de Quang Binh, Quang Nam et Da Nang, ces "ambassadeurs" mettront en œuvre conjointement des vidéos sur le thème "surmonter les défis, du simple au complexe".Les paysages naturels d'une grande beauté et les défis à relever pour conquérir la grotte de Tu Lan (Quang Binh) seront des moments mémorables dans le voyage de ces youtubers. Viendra ensuite le moment de s’installer dans l’ancienne cité de Hoi An (Quang Nam), avec ses lanternes et sa cuisine typique, de visiter le village maraîcher de Tra Que et de fabriquer des poteries à celui de de Thanh Ha. Accueillir l'aube sur le pont d'Or (Cầu Vàng), dans la zone touristique Ba Na Hills (Da Nang) sera la dernière étape du voyage de ces youtubers à la découverte d’un Vietnam magnifique et moderne.