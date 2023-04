Panorama de la séance de travail entre Tran Tuan Anh, membre du Bureau politique, chef de la Commission économique du CC du PCV, et le secrétaire général du PLD à la Chambre des conseillers japonaise. Photo: VNA



Tokyo (VNA) - Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV) conduite par Tran Tuan Anh, membre du Bureau politique, chef de la Commission économique du Comité central du PCV, a effectué du 13 au 18 avril une visite de travail au Japon.Pendant son séjour, Tran Tuan Anh a rencontré le secrétaire général du Parti libéral démocrate (PLD) au pouvoir au Japon Toshimitsu Motegi, le président du Parti communiste japonais Kazuo Shii, le secrétaire général du PLD à la Chambre des conseillers japonaise Hiroshige Seko, le ministre des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi, le ministre de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie Yasutoshi Nishimura, des dirigeants de la Banque japonaise pour la coopération internationale, de l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) et de la préfecture d'Hokkaido.En outre, il a travaillé avec l'ambassade du Vietnam au Japon et rencontré des représentants de la communauté vietnamienne locale.Lors des séances de travail, Tran Tuan Anh s'est réjoui du développement vigoureux et intégral des relations Vietnam-Japon dans le cadre du "Partenariat stratégique approfondi pour la paix et la prospérité en Asie". Le Vietnam accorde une priorité au développement de ses relations avec le Japon, a-t-il affirmé.Pour les temps à venir, Tran Tuan Anh a proposé que les deux pays renforcent l'échange de délégations de tous niveaux ainsi que la coopération entre le PCV et les Partis politiques japonais, et approfondissent la coopération dans l'économie, le commerce et l'investissement.